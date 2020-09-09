«Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло» Михаил Ефремов рассказал о первых сутках в СИЗО после приговора

Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Актер Михаил Ефремов после вынесения обвинительного приговора по попал в московское СИЗО «Водник». Об условиях его содержания в изоляторе в публикации для «Московского комсомольца» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Ефремов сидит в камере для курящих, рассчитанной на восемь заключенных. Вместе с ним сидят еще два человека. Актер занимает одну из двух одноярусных кроватей, установленных в помещении (есть еще четыре двухъярусных кровати). В камере есть большой стол, книжная полка, телевизор на десять каналов и радио, по которому часто транслируют классическую музыку. В статье «МК» отмечается, что туалет в камере отделен перегородками, и есть дверь, но она не закрывается.

Ефремов встретился с членами ОНК в комнате для краткосрочных свиданий. Говоря о первой ночи в изоляторе, актер рассказал, что плохо спал.

«Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло».

Ефремов заявил, что не ожидал, что суд приговорит его к восьми годам заключения в колонии общего режима. По его словам, он изучал другие уголовные дела о ДТП. «Год назад человеку тоже дали за ДТП восемь лет, но там было много погибших», — сказал он.

Ефремов считает, что адвокат Эльман Пашаев, представлявший его интересы, «подставил» его на восемь лет заключения: «Он обещал одно, а получилось другое». По его словам, с Пашаевым собирались расторгнуть договор, но 9 сентября тот навестил актера в СИЗО. Пашаев рассказал, что апелляционную жалобу на приговор в последний день, что сам актер считает рискованным. Ефремов попросил правозащитников спросить у его супруги, почему к нему вновь прислали Пашаева, а не другого адвоката. У Ефремова пока нет связи с женой.

Михаил Ефремов описал условия в СИЗО словами «все хорошо», а своих сокамерников назвал «обычными ребятами». «Кормят нормально. Вчера вечером дали пюре с вареной селедкой. Сегодня уже успел позавтракать овсяной кашей. Деньги на счету есть, я уже заказал что-то в ларьке», — рассказал он. Ему непросто подниматься на крышу СИЗО, где проходят прогулки, «но вообще ходить полезно».

Во время беседы с Евой Меркачевой Ефремов сказал, что не общается с сокамерниками: «Я сейчас больше сам в себе». Вечером 8 сентября, когда актера доставили в СИЗО, он смотрел в камере футбол по телевизору, но не новости о вынесенном ему приговоре. Он собирается читать книги Захара Прилепина и Александра Авдеенко, которые взял с собой в изолятор.

Когда Меркачева предложила ему вести дневник, чтобы не потеряться во времени, тот ответил: «Я хочу потеряться. Потерять сознание». Актер добавил, что ему нужно пять-семь дней, чтобы «во всем разобраться». Общение с правозащитниками Ефремов закончил фразой из песни Высоцкого: «Он мне сказал: „Держись, браток!“ И я держался».

Пересказал Александр Бакланов