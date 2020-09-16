Приговор Ефремову обжаловала компания, чей автомобиль попал в ДТП с актером

Компания «Стоун-XXI» — владелец автомобиля, попавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым — обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной по делу. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

Ранее приговор также обжаловала защита Михаила Ефремова.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров — водитель фургона Lada, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Прокуратура просила для Ефремова 11 лет заключения.

ООО «Стоун-XXI» сдавало в аренду фургон, попавший в ДТП. В ходе судебного процесса над Ефремовым представители компании уже заявляли ходатайство о признании их потерпевшей стороной, но суд отказал им.