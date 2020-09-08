Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

Защита Михаила Ефремова обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

«Я уже подал краткую жалобу на приговор суда», — сказал Пашаев, отметив, что в жалобе просит отменить приговор.

Дополнения к жалобе будут поданы, после того как защита изучит приговор и протокол судебного заседания.

Пресненский районный суд 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров — водитель машины, в которую врезался джип актера. Прокуратура просила для Ефремова 11 лет заключения.

Статья о повлекшем смерть нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, по которой судили Ефремова, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.