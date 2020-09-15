Михаил Ефремов нанял нового адвоката

Представлять интересы актера Михаила Ефремова во время апелляции на его будет адвокат Роман Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в компании Russian Lawyers Company, где работает Филиппов, он имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

Ранее интересы Ефремова представлял адвокат Эльман Пашаев. После вынесения приговора Ефремов отказался от его услуг и, как рассказывали посетившие его в СИЗО правозащитники, выразил мнение, что Пашаев «подставил» его своими действиями. Позже Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката за самопиар на деле Ефремова.

Приговор Ефремову — восемь лет колонии — стал одним из наиболее суровых приговоров, вынесенных в России по .