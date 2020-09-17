В Европарламенте предложили заморозить европейские активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европарламента предложила заморозить европейские активы фигурантов расследований ФБК из-за . Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента.

Депутаты требуют, чтобы ЕС как можно скорее разработал «список масштабных ограничительных мер против России» и усилил существующие антироссийские санкции. Они призывают «использовать такие механизмы санкций, которые позволили бы… замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального».

Помимо этого, депутаты предлагают начать международное расследование отравления Навального с участием Организации по запрещению химического оружия; потребовать от России изменения или отмены «законов, несовместимых с международными стандартами» — в том числе недавно принятых поправок к Конституции; провести переоценку отношений ЕС с Россией.

Голосование по проекту резолюции пройдет в Европарламенте 17 сентября.

ФБК сообщал, что недвижимость в Европе есть, в частности, у семьи прокурора Москвы Дениса Попова, вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, главы «Единой России» в Москве Андрея Метельского.