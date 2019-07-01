Навальный нашел у лидера московской «Единой России» недвижимость на 5,7 миллиарда рублей. В том числе четыре отеля в Австрии

Глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей. Об этом в своем расследовании сообщил Алексей Навальный.

По данным Навального, семья Метельского с 2007 года купила четыре гостиницы в Австрии, потратив на них не менее 40 миллионов евро. Отели зарегистрированы на его мать Эльдибитту Метельскую. Компании семьи депутата также занимаются строительством гостиничного комплекса недалеко от Павелецкого вокзала в Москве и элитного жилого комплекса в Лефортово.

Тайные богатства главного московского единоросса Алексей Навальный

В собственности у членов семьи Метельского, говорится в расследовании, также есть несколько элитных квартир в Москве и две дачи на Рублевке.

Сам Метельский в комментарии «Эху Москвы» заявил, что не имеет отношения к недвижимости, о которой говорится в расследовании, и что его мать купила их на законно заработанные средства.

Андрей Метельский является депутатом Мосгордумы с 2001 года, а с 2005 года возглавляет региональное отделение «Единой России».

На предстоящих выборах в Мосгордуму Метельский баллотируется как самовыдвиженец по избирательному округу № 15 (районы Гольяново, Северное Измайлово, Метрогородок).