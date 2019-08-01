ФБК нашел у семьи чиновницы, курирующей московские выборы, недвижимость на 6,5 миллиарда рублей

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллиарды рублей с помощью продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье. Об этом говорится в расследовании ФБК Алексея Навального.

Сергунина с 2011 по 2018 год, будучи заместителем Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. Как выяснил ФБК, за это время около десятка старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых являлся муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев. Во всех случаях цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих зданий были построены гостиницы.

Зам Собянина украла миллиарды. И выборы Алексей Навальный

Как выяснил ФБК, сейчас в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной находятся несколько элитных квартир и пентхаусов в Москве, а также пять дорогих автомобилей. Сестра чиновницы также является владельцем двух ресторанов на ВДНХ, а ее муж — собственником поместья в Австрии.

Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной, ФБК оценивает в 6,5 миллиарда рублей.

На своем нынешнем посту Сергунина курирует в том числе проведение выборов в Мосгордуму. Из-за отказа избиркомов регистрировать на них независимых кандидатов в Москве начался политический кризис, сопровождаемый масштабными акциями протеста.