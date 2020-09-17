Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции в Израиле

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, подозреваемой по о незаконном получении бюллетеня для голосования. Дело отправлено на новое рассмотрение, пишет в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Ильинская обвиняется в том, что сумела трижды проголосовать в Израиле по поправкам к Конституции РФ — сначала на участке в российском посольстве в Тель-Авиве, затем — в российском генконсульстве в Хайфе, а после еще дистанционным способом.

«Постановление отменили, поскольку, как мы указывали, было нарушено ее право на защиту, участвовал адвокат по назначению, который не обжаловал заочный арест, — рассказал адвокат „Агоры“ Леонид Соловьев, представляющий интересы Ильинской. — Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей».

Сама Ильинская утверждала, что своими действиями хотела проверить, насколько уязвима система электронного голосования для подтасовок.

В конце августа по делу Ильинской проходил обыск в московской квартире галериста Марата Гельмана.