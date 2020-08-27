В московскую квартиру Марата Гельмана пришли с обыском. По делу гражданки Израиля, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции РФ

Галерист Марат Гельман сообщил в фейсбуке, что в его квартире в Москве проходит обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданки Израиля и РФ Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ в Израиле.

По словам Гельмана, «некий суд установил что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка. В инстаграме Гельман опубликовал постановление Черемушкинского суда Москвы об обыске в его квартире. В документе сказано, что Ильинская проживает «совместно с отцом своего ребенка — Гельманом Маратом Александровичем».

Гельман отметил, что на самом деле он живет в Черногории вместе с женой и тремя детьми. В интервью «Интерфаксу» галерист сказал, что знаком с Ильинской: «Она мать моей дочери. Она никогда не была женой ни законной, ни гражданской».

Марат Гельман сообщил РБК, что следователи во время обыска в его квартире «ничего не нашли и уехали».

27 августа Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал Юлию Ильинскую в рамках уголовного дела, возбужденного по о незаконном получении бюллетеня для голосования. Ильинская узнала об аресте от журналистов «Открытых медиа», она не смогла это прокомментировать.

Уголовное дело в отношении Ильинской возбудили после того, как в конце июня она трижды получила в Израиле бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ — один на участке в российском посольстве в Тель-Авиве, второй — в российском генконсульстве в Хайфе, третий — дистанционным способом.