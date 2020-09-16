Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности, если он «уйдет по-человечески»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно отойдет от власти в стране.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — заявила она в интервью украинскому изданию «Левый берег».

На уточняющий вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская сказала: «Да. Даже больше».

В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты против итогов президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе со Светланой Тихановской не признает итоги голосования. Оппозиционеры объявили о создании Координационного совета, который займется подготовкой мирной передачи власти в стране. В ответ СК Беларуси возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.