Протестующие в Минске направились к поселку Дрозды, где находится резиденция Лукашенко. СМИ сообщили о выстрелах в воздух

Основная часть протестующих в Минске движется к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко и где живут многие высокопоставленные белорусские чиновники. Об этом сообщает «Медиазона».

Большая колонна протестующих идет в сторону Дроздов TUT.BY. Политика

По оценке «Нашей нивы», в акции протеста участвуют не меньшее 100 тысяч человек. «Интерфакс» оценивает число участников в 150 тысяч. Как сообщает агентство, протестующие разделились на несколько больших колонн.

Как пишет Onliner, одна из колонн дошла до преграды, которую силовики выстроили в районе улицы Нововиленской. По информации Onliner, прозвучал предупредительный выстрел в воздух. По данным «Интерфакса», выстрелов было несколько. Информация о характере оружия не уточняется.

По информации Onliner и Tut.by, силовики рассекли колонну собравшихся на Нововиленской. Люди стали отходить. Основная колонна протестующих, по данным белорусских СМИ, продолжает движение к Дроздам.

Обновлено. В МВД Беларуси сообщили РИА Новости, что не имеют данных о стрельбе в районе Нововиленской.

Акции против Александра Лукашенко проходят в Минске каждое воскресенье на протяжении месяца. Предыдущие акции собирали от 100 до более чем 200 тысяч человек.

13 сентября силовики начали разгонять колонны протестующих, не давая им собраться в центре города. Были задержаны более 200 человек, но акция протеста все равно началась.