«Ответ всем тем, кто смотрит по-другому» Посол России подарил Александру Лукашенко карту с белорусскими областями в составе Российской империи

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на встрече в Минске подарил Александру Лукашенко факсимильное издание с картой 1866 года, на которой Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии отмечены как часть Российской империи.

«Это еще одно подтверждение историзма и справедливости границ Беларуси. В том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — заявил Мезенцев.

Лукашенко принял подарок и отметил, что ему удалось добиться «очень хороших договоренностей» с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время его недавнего визита в Минск.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — подчеркнул Лукашенко.

Фото в анонсе: Wikimedia Commons