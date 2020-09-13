В Минске начали разгонять участников акции протеста. В центре города закрыто метро и отключен мобильный интернет
Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые идут на акцию протеста из разных районов Минска, сообщает Tut.by. Протестующим пытаются помешать собраться в центре города.
Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек — как мужчины, так и женщины.
Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны не менее 10 человек, передает РИА Новости. По информации «Нашей нивы», идут задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.
Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает Tut.by. В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее, протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле «Минск — город-герой» идут тысячи человек.
Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.
Акции против Александра Лукашенко проходят в Минске каждое воскресенье на протяжении месяца. Предыдущие акции собирали от 100 до более чем 200 тысяч человек. В прошлое воскресенье протестующих начали задерживать после окончания акции. Всего были задержаны несколько сотен человек.