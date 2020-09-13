В Минске начали разгонять участников акции протеста. В центре города закрыто метро и отключен мобильный интернет

Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые идут на акцию протеста из разных районов Минска, сообщает Tut.by. Протестующим пытаются помешать собраться в центре города.

Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек — как мужчины, так и женщины.

Разгон и задержания на проспекте Дзержинского 13 сентября TUT.BY. Политика

Также сотрудники силовых структур начали разгонять людей на проспекте Независимости. Задержаны не менее 10 человек, передает РИА Новости. По информации «Нашей нивы», идут задержания на проспекте Победителей и улице Мельникайте.

Закрыты восемь центральных станций метро, сообщает Tut.by. В центре Минска отключили мобильный интернет, передает Kyky.org. Тем не менее, протестующие продолжают собираться. По информации РБК, к стеле «Минск — город-герой» идут тысячи человек.

Кроме Минска, акции протеста проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, пишет Euroradio.

Акции против Александра Лукашенко проходят в Минске каждое воскресенье на протяжении месяца. Предыдущие акции собирали от 100 до более чем 200 тысяч человек. В прошлое воскресенье протестующих начали задерживать после окончания акции. Всего были задержаны несколько сотен человек.