Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей из-за разлива топлива

Росприроднадзор обратился в суд с требованием возмещения ущерба за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая.

Иск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление природоохранного ведомства, подан в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчик — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в «Норникель».

Сумма требований — 147 784 627 500 рублей.

Представители «Норникеля» иск пока не прокомментировали. Ранее «Норникель» не согласился с оценкой причиненного в результате аварии ущерба, которую дал Росприроднадзор.

Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в грунт и затем в реку Амбарная попала 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая подобная авария в России с 1994 года, когда в Коми произошел разлив 94 тысяч тонн нефти.

Росприроднадзор ранее требовал от «Норникеля» добровольно возместить ущерб, причиненный в результате аварии окружающей среде.