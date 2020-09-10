Премьер-министр Италии сказал, что Путин хотел создать комиссию для расследования отравления Навального. В Кремле назвали это недопониманием

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин сообщил ему, что намерен создать комиссию для расследования и выразил готовность сотрудничать с властями Германии. Конте рассказал об этом в интервью газете Il Foglio, выдержки из которого публикует агентство Askanews.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с российскими журналистами не исключил, что между Путиным и Конте произошло недопонимание. «Действительно, тема берлинского больного затрагивалась. И действительно, президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия, по сути, де-факто, выполняются следственные действия, и что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, потому что все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ».

Песков отметил, что Путин сообщил итальянскому премьер-министру, что российские власти «настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего и заинтересованы в этом».

26 августа Кремль сообщил, что между Владимиром Путиным и Джузеппе Конте состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский президент сказал, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании случившегося с А. Навальным (так оппозиционер был назван в сообщении Кремля).

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили 10 сентября, что Алексей Навальный почти полностью пришел в себя после отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Политику удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению. Он снова может говорить.

Врачи считают, что Алексей Навальный выжил благодаря тому, что самолет, на котором он летел, быстро посадили в Омске, а врачи скорой помощи еще в аэропорту ввели ему атропин — антидот, применяемый при отравлении фосфорорганическими соединениями (к ним относят вещества из группы «Новичок»).