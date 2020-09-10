The Insider: Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному даже удалось вспомнить события, предшествовавшие его , пишет The Insider.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% (восстановление проходило намного труднее и дольше, пишет The Insider). Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могли навещать только сами врачи и жена). Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны, пишет The Insider со ссылкой на источник. Охрана госпиталя «Шарите» была усилена после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, так как это делает его положение более опасным.

По данным источника The Insider, немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам Навальному, но и к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите».

Ранее издание Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что Навальный был отравлен новым, более опасным типом «Новичка» и остался жив только благодаря цепочке случайностей. Der Spiegel пишет, что, по мнению органов безопасности Германии, это была операция российских спецслужб, поскольку примененное против Навального вещество могло быть произведено только в специальной военной лаборатории в России.