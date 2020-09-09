Главы МИД «Большой семерки» потребовали от России наказать виновных в отравлении Алексея Навального

Главы МИД стран «Большой семерки» в совместном заявлении потребовали от России наказать виновных в отравлении политика Алексея Навального.

В заявлении отмечается, что Германия передала в G7 информацию о проведенных клинических и токсикологических исследованиях, которые подтверждают, что Навальный был отравлен.

Власти Германии 2 сентября официально сообщили о результатах исследований, которые показали, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Берлин потребовал от Москвы провести открытое расследование, отметив, что в противном случае это будет говорить о причастности властей РФ к инциденту.

Навальный находился в искусственной коме с 20 августа по 7 сентября. В клинике «Шарите» в Берлине, где он проходит лечение, после его вывода из комы заявили, что он реагирует на окружающих и что его состояние улучшилось. Прогнозов относительно долгосрочного влияния яда на организм врачи пока не делают.

Россия была исключена из «Большой семерки» в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма. Президент США Дональд Трамп в последние годы неоднократно призывал вернуть Россию в организацию.