МИД Германии: отказ Москвы расследовать отравление Навального будет свидетельством причастности к нему

В Германии видят много признаков причастности России к , поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — заявил министр. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.

Он также предупредил, что ФРГ и ее партнерам придется обсудить соразмерный ответ, если в ближайшие дни из России не последует никаких действий в рамках расследования.

Ранее Генпрокуратура РФ направила запрос в ФРГ с просьбой предоставить результаты анализов Алексея Навального, доказывающие факт его отравления веществом из группы «Новичок». Национальная медицинская палата РФ также предложила немецким коллегам сформировать экспертную группу для того, чтобы установить основную причину случившегося с политиком. В Кремле подчеркивали, что поводов для обвинения России в отравлении Навального нет.

Обновлено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на интервью Хайко Мааса заявила, что правительство ФРГ «должно быть само заинтересовано» в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. «Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет», — сказала Захарова.