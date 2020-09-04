«Откуда ему там быть?» Глава МВД России не увидел криминала в отравлении Навального

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в инциденте с нет никакого криминала.

«Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — заявил Колокольцев «Интерфаксу».

Ранее МВД сообщало, что проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального в Омске.

В Кремле и Генпрокуратуре заявляли, что оснований для возбуждения уголовного дела по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет, поскольку российские врачи не обнаружили в его организме отравляющих веществ.

Прокуратура попросила немецкую сторону предоставить результаты анализов оппозиционера, доказывающие факт отравления веществом из группы «Новичок».