МВД назначило доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального

Транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с 20 августа в Омске, сообщает МВД.

По сведениям ведомства, в ходе проверки уже проведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал политик, изъяты «более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение», проанализированы данные систем видеонаблюдения.

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено, — говорится в пресс-релизе МВД. — Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические)».

В свою очередь в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что инициировали проверку уже 20 августа — в день госпитализации Навального.