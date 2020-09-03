Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному о защите деловой репутации

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска о защите деловой репутации, который бизнесмен Олег Дерипаска подал к политику Алексею Навальному. Об этом сообщило РИА Новости.

Приостановить рассмотрение иска просил представитель Навального Вячеслав Гимади, ссылаясь на состояние здоровья своего клиента. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников не возражал.

«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть исковые требования господина Дерипаски. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем [его] в суде», — заявил Мельников РБК.

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального в марте 2020 года. Сумма иска составила 1 рубль. Дерипаска потребовал от Навального опровергнуть о том, что бизнесмен незаконно пользовался поддержкой государства.

Навальный с 20 августа находится в коме. Ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Политика госпитализировали в Омске, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Позднее власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».