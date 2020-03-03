Дерипаска через суд потребовал от Навального один рубль

Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального из-за утверждения оппозиционера, что государство незаконно поддерживает бизнесмена. Об этом Forbes рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Цель иска — защита деловой репутации, Дерипаска требует опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», озвученную на ютуб-канале Навального.

В качестве моральной компенсации миллиардер требует символическую сумму в один рубль.

О каком ролике Навального идет речь, адвокат не уточнил, Forbes указывает на запись «Навальный Live» от 1 декабря 2019-го, где оппозиционер говорит: «Бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время какую-то государственную помощь, ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать».

Об иске со стороны Дерипаски 3 марта сообщил и сам Навальный, причина иска не называлась.

В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, как Олег Дерипаска отдыхал на яхте с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой. Расследование во многом было основано на фото из инстаграма Рыбки.