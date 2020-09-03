Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что данные об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичка» — фальсификация.

По словам Лукашенко, белорусская разведка «вчера или позавчера, до выступления Меркель» перехватила «интересный разговор» между Германией и Польшей, из которого следовало, что никакого отравления Навального не было. «Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ», — сказал Лукашенко Мишустину.

Лукашенко: «Никакого отравления Навального не было» Meduza

Целью фальсификации, по данным Лукашенко, было «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе слов Лукашенко, но никаких подтверждающих материалов пока еще не видели.

Днем 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Берлин потребовал от Москвы «объясниться» в связи с ситуацией.

Некоторые российские депутаты и сенаторы называли заявления Германии провокацией и высказывали мнение, что за ней стоят США, которые не хотят завершения строительства « ».

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются масштабные протесты против официальных результатов президентских выборов. Владимир Путин выражал поддержку Александру Лукашенко и заявлял, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, готовый направиться в Белоруссию, если «экстремистские элементы начнут разбой».