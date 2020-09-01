Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед первокурсниками МГИМО прокомментировал требования расследовать предполагаемое отравление Алексея Навального, передает RT.

«Нам выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток и уже все наши западные коллеги подняли шум: „Почему нет никакой информации?“ Ну вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — заявил Лавров.

Как он подчеркнул, «нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию». «Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Что, повторяю, пока неясно. И немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать», — добавил Лавров.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Он находится в коме. Семья и соратники политика заявили, что его могли отравить. Российские медики заявили, что в организме политика не нашли ядов. Но берлинская клиника «Шарите», куда Навального доставили из Омска 22 августа, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика.

Германия и Евросоюз призвали Россию расследовать предполагаемое отравление Навального. Российский президент Владимир Путин заявил, что заинтересован в объективном расследовании случившегося. Генпрокуратура провела доследственную проверку и заявила об отсутствии оснований для уголовного дела. Свою проверку ведет и МВД.