РИА Новости: у Навального перед эвакуацией в Берлин зафиксировали температуру тела 34,2 градуса

Немецкие врачи, обследовавшие в Омске перед отправкой в Берлин, зафиксировали у него пониженную температуру тела. Об этом вечером 30 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкого фонда Cinema for Peace, организовавшего эвакуацию Навального из России в Германию (на сайте и в соцсетях фонда такого сообщения нет).

В пресс-релизе, как пишет агентство, фонд представил новые детали о транспортировке Навального в Берлин. «После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой [тела] в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью», — цитирует РИА Новости сообщение фонда.

Других выдержек из пресс-релиза агентство не привело.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пока не комментировала эту информацию.

Слишком низкая температура тела — ниже 35 градусов Цельсия — может возникнуть при различных состояниях и заболеваниях. Например, при травме головы, инсульте, , , нервной анорексии, приеме некоторых препаратов, отравлении алкоголем.

Пониженная температура — один из возможных симптомов при отравлении органофосфорными пестицидами, которые среди множества других веществ входят в группу . В берлинской клинике «Шарите», где находится на лечении Навальный, говорили, что политика отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Der Spiegel и Bellingcat ранее сообщали, что, по мнению немецких врачей, Навального могли отравить веществом из семейства органофосфатов, к которым относится в том числе нервно-паралитическое вещество «Новичок». Официально медики не подтверждали эту версию.