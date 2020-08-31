КГБ Беларуси задержал одного из лидеров бастующих сотрудников «Беларуськалия»

Сопредседатель стачечного комитета компании «Беларуськалий» Анатолий Бокун задержан сотрудниками КГБ Беларуси, сообщается в телеграм-канале стачкома.

Бокуна задержали в Солигорске, когда он был в поликлинике, сообщил ТАССу пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас. Задержанного отвезли в Солигорский РОВД. «Сейчас он там находится, ждет начальника», — сказал представитель стачкома изданию «МБХ медиа».

24 августа Анатолия Бокуна уже задерживали. Тогда стачком «Беларуськалия» пригрозил собрать всех работников предприятия у милиции, если его не отпустят. В итоге Бокуна освободили, выписав штраф за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

20 августа в Солигорске задержали сотрудника «Беларуськалия» Дмитрия Куделевича, входящего в стачечный комитет компании. Куделевич смог сбежать из отдела КГБ через форточку в уборной. Сообщалось, что он уехал в Украину.

Рабочие «Беларуськалия» объявили о забастовке на предприятии 17 августа. Затем компания несколько дней находилась в состоянии частичной забастовки. В стачкоме предприятия говорили, что рудоуправления «Беларуськалия» работают, но не в полном объеме из-за бастующих рабочих. Александр Лукашенко, комментируя протесты на «Беларуськалии», говорил, что участников забастовки могут заменить шахтеры из Украины.