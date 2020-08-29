Десять тысяч женщин прошли маршем по центру Минска. ОМОН пытался им помешать, но не смог Фотографии 21-го дня протестов в Беларуси

Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

В центре Минска в субботу, 29 августа, прошла новая акция протеста. На этот раз около 10 тысяч человек вышли на женский марш солидарности в поддержку жителей Беларуси, задержанных и избитых в ходе предыдущих демонстраций. Белорусский ОМОН несколько раз преграждал дорогу участницам марша, однако остановить шествие не смог. Несколько раз женщины прорывались через оцепление. Сообщалось об одиночных задержаниях участников шествия и журналистов, однако массовых задержаний милиция не проводила.

Максим С.

Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Максим С. Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Максим С. Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

EPA / Scanpix / LETA

Максим С.