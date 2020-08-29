10 тысяч человек вышли на женский марш солидарности в Минске. Задержаны несколько журналистов

Около 10 тысяч человек вышли на женский марш солидарности в Минске, сообщают «МБХ медиа» и телеграм-канал «Кулуары KYKY». По оценке телеканала «Белсат», на акцию вышли пять тысяч человек.

Спустя полчаса после начала акции были задержаны журналисты «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Их задержали во время прямого эфира. Также был задержан журналист Deutsche Welle Павлюк Быковский, которого затем освободили. При этом при освещении акции пропали журналисты «Белсата» Александр Любенчук и Дмитрий Мицкевич, возможно, их задержали.

О других задержанных пока неизвестно, но, как пишет Tut.by, ОМОН сопровождает протестующих.

В Минске на фоне акции протеста закрыли четыре станции метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров».