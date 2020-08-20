В Беларуси пропал сотрудник «Беларуськалия», участвовавший в забастовке

Сотрудник ОАО «Беларуськалий» Дмитрий Куделевич, входящий в стачечный комитет компании, утром 20 августа перестал выходить на связь и, возможно, был задержан.

«Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами», — сообщается в телеграм-канале стачечного комитета «Беларуськалия».

Шахтеры «Беларуськалия» рассказали Tut.by, что перед задержанием Куделевич связался с ними по телефону. «Мы с ним не успели поговорить. Был слышен только его разговор с какими-то людьми. Он спрашивал: „Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?“ Просил вызвать ГАИ, если с машиной что-то не так. После того как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился», — рассказали собеседники издания.

Днем 20 августа стачечный комитет сообщил, что задержан еще один участник забастовки на предприятии Максим Филанович. Спустя время тот вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке, но никаких подробностей не рассказал.

«Беларуськалий» — единственное крупное предприятие Беларуси, где принято принципиальное решение о забастовке. Шахтеры «Беларуськалия» требуют провести новые выборы президента, освободить политзаключенных и отправить в отставку тех, кто допустил насилие на акциях протеста в стране. Забастовку поддерживает часть сотрудников компании. 19 августа в пресс-службе «Беларуськалия» говорили, что предприятие полностью работает.