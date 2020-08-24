Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым. Три дня назад он отказался от его услуг

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался актер Михаил Ефремов, будет снова . Об этом сам Пашаев рассказал «Интерфаксу».

«Мы только что заключили соглашение», — сказал Пашаев.

Источник ТАСС, в свою очередь, заявил, что «даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения».

Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, на заседании 21 августа. Он заявлял, что Пашаев останется в его команде в качестве консультанта. Адвокаты потерпевших полагали, что таким образом защита пытается затянуть процесс.