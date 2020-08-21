Ефремов перевел потерпевшим по делу о ДТП по 200 тысяч рублей. И отказался от адвокатов

Михаил Ефремов перечислил по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии с участием актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передает корреспондент «Медузы» с заседания суда.

Пашаев назвал деньги «возмещением от Ефремова по уголовному делу».

Адвокат Александр Добровинский, который представляет потерпевших, полагает, что деньги, полученные от третьего лица (переводы делал помощник Пашаева), можно расценить как необоснованное обогащение. В таком случае деньги могут востребовать в любой момент. «Это профанация», — сказал Добровинский.

Вслед за этим Ефремов объявил, что отказывается от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шарогородской. По его словам, они будут консультантами. «Я найду кого-то посильнее — Резника или Падву», — сообщил актер.

Как добавил Пашаев, Ефремов говорил адвокатам: «Такое ощущение, что судья вас ненавидит».

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