Михаил Ефремов: склоняюсь к тому, что в момент ДТП сидел на пассажирском сидении, более того, меня туда затащили

Актер Михаил Ефремов заявил на суде, что во время смертельного в Москве он, предположительно, находился на пассажирском сиденье автомобиля, устроившего аварию, причем не по своей воле. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из Пресненского суда Москвы.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении, более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — заявил Ефремов в ходе заседания.

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, попросил суд провести экспертизу подушки безопасности на пассажирском сидении автомобиля. «Если экспертиза ничего не покажет, мы признаем вину», — сказал Пашаев. Судья отказался удовлетворить эту просьбу.

20 августа на заседании суда по делу Михаила Ефремова выступил новый свидетель защиты актера Александр Кобец. Он заявил, что после ДТП в Москве видел за рулем джипа, принадлежащего Ефремову, другого человека. Кобец при этом рассказал, что у него есть проблемы со зрением, а до того, как стать очевидцем ДТП, он вместе с другом выпил полтора литра крепкого пива. Адвокат потерпевших по делу Ефремова Анна Бутырина сообщила, что планирует попросить возбудить в отношении свидетеля защиты дело о заведомо ложных показаниях.