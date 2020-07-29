Адвокат потерпевших по делу Ефремова: актер сначала признал, а потом отказался признать вину

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину по делу о ДТП, в котором погиб человек. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского сообщает «Интерфакс».

«Не только по словам [Ефремова], это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», — сказал адвокат. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Ефремов также отказался давать показания.

Пресненский суд Москвы 29 июля перенес предварительное заседание по делу Ефремова на 30 июля. Адвокаты актера просили о переносе слушаний на 5 августа, поскольку до этой даты их не будет в Москве.

Представляющий интересы Ефремова адвокат Эльман Пашаев 3 июля, когда актера допрашивали в МВД, говорил, что его подзащитный отказался признать вину. Позднее в тот же день Пашаев сказал, что его не так поняли: по словам адвоката, на допросе признание или не признание вины не обсуждалось.

«Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — приводил слова Пашаева ТАСС.

Как говорил Добровинский, защита Ефремова пытается доказать, что в аварии виновата машина: «Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина в полном порядке. Остается второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел».

Ефремова обвиняют в том, что 8 июня 2020 года он, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee в состоянии опьянения, столкнулся с автофургоном Lada и другими автомобилями. Водитель автофургона умер в больнице. Сразу после ДТП актер признавал, что причастен к этой аварии. Официально признанием вины это не считается, признавать или не признавать вину можно только на допросе.