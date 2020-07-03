Адвокат заявил, что Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП. А потом сказал, что все не так

Обновлено. В комментарии ТАСС Эльман Пашаев опроверг собственные слова о том, что Михаил Ефремов отказался от признания вины в ДТП. «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — сказал адвокат.

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал адвокат.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, сказал Life Shot, что защита Ефремова пытается доказать, что в ДТП виновата машина. «Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина в полном порядке. Остается второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд», — сказал Добровинский.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

«Я виноват». Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Meduza

Спустя четыре дня после случившегося Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего водителя.

Обращение Михаила Ефремова после ДТП Meduza