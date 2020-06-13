«Я не понимаю, как дальше жить» Михаил Ефремов записал видеообращение после ДТП на Садовом кольце

Актер Михаил Ефремов записал обращение спустя четыре дня после ДТП на Садовом кольце в Москве.

Обращение Михаила Ефремова после ДТП Meduza

Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, курьера интернет-магазина «Деликатеска», погибшего в аварии, и пообещал помочь «всеми средствами, если примут». Актер назвал непростительным то, что сел пьяным за руль, и пообещал не «отмазываться» с помощью знакомых.

«Да и как тут отмажешься, когда все всё видели, — говорит Ефремов. — Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу Садового кольца возле здания МИД и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице.

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.