Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел новые президентские выборы в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Euronews, что на месте президента Беларуси Александра Лукашенко он был провел новые президентские выборы для урегулирования кризиса в стране.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — сказал Зеленский во фрагменте интервью, который показал Euronews.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них в шестой раз, набрав 80% голосов.

Вечером 9 августа в стране начались акции протеста. Их участники считают, что результаты голосования были сфальсифицированы, и требуют новых выборов. Лукашенко заявил, это этого не будет, «пока вы меня не убьете».

На фоне выборов и протестов отношения Украины и Беларуси ухудшились. Лукашенко заявлял, что украинские граждане участвуют в протестах, а руководство Украины провести новые выборы в Беларуси.

После этих заявлений, а также после отправки задержанных в Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер» в Россию, Украина решила впервые отозвать посла из Минска в Киев для консультаций.