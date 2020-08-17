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Когда в Беларуси проведут новые выборы? Отвечает Александр Лукашенко
09:00, 17 августа 2020
Источник: Meduza
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и вышел к рабочим. Его
встретили
криками «Уходи!». Как
сообщает
белорусское издание Tut.by, между Лукашенко и рабочими произошел такой диалог: «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?» — «Да!» — «Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. После оглашения результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются уже девятый день.
Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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