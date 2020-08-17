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Когда в Беларуси проведут новые выборы? Отвечает Александр Лукашенко

Источник: Meduza
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и вышел к рабочим. Его <a href="https://meduza.io/news/2020/08/17/rabochie-zavoda-v-minske-vstretili-lukashenko-krikom-uhodi" target="_blank">встретили</a> криками «Уходи!». Как <a href="https://news.tut.by/economics/696946.html" target="_blank">сообщает</a> белорусское издание Tut.by, между Лукашенко и рабочими произошел такой диалог: «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?» — «Да!» — «Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. После оглашения результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются уже девятый день.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа приехал на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и вышел к рабочим. Его встретили криками «Уходи!». Как сообщает белорусское издание Tut.by, между Лукашенко и рабочими произошел такой диалог: «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?» — «Да!» — «Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. После оглашения результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются уже девятый день.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA