Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь в Берлине, куда доставили Навального

Немецкая полиция установила круглосуточную охрану возле госпиталя «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский политик Алексей Навальный. Об этом сообщили РИА Новости и «МБХ медиа».

«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», — заявили полицейские РИА Новости вечером 22 августа.

Утром 23 августа корреспондент «МБХ медиа» рассказал, что возле клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2−5 человек.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо на борту самолета. Семья и соратники политика заявили, что его могли отравить. Минздрав Омской области заявил, что в организме Навального не обнаружили ядов. Главврач омской больницы, куда попал политик, назвал основным рабочим диагнозом нарушение углеводного обмена.

Соратники и семья Навального решили перевезти его в клинику в Германию. Но омские врачи запрещали транспортировку пациента, ссылаясь на его нестабильное состояние. Перевезти политика в Германию разрешили лишь вечером 21 августа. Навального доставили в госпиталь «Шарите» в Берлине утром 22 августа.

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