Врачи омской больницы согласились отправить Навального в немецкую клинику

Врачи омской больницы скорой помощи (БСМП) № 1, где в реанимации находится политик Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию. Об этом сообщает омское издание «Город55».

Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная. По информации «Город55», Навальный покинет Омск в течение нескольких часов.

По словам заместителя главного врача БСМП-1 Анатолия Калиниченко, медики «окончательно исключили отравление».

«Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом», — передает слова Калиниченко «Город55».

Главврач больницы Александр Мураховский сказал «Интерфаксу», что в крови и моче Навального не нашли следов химического соединения, обнаруженного на его руках и на одежде. «То есть, интоксикация этим веществом тоже исключена», — приводит агентство слова Мураховского.

Утром 21 августа омские медики не разрешили перевозить Навального из-за его нестабильного, по их словам, состояния. В Германии Навального готова принять клиника Charite в Берлине.

Самолет за политиком направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году участника Pussy Riot Петра Верзилова.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, политика увезли в больницу. Он в коме.