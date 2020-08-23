Илья Яшин подаст запрос в ФСБ из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке за Навальным в Сибири

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин направит депутатский запрос директору ФСБ из-за статьи «Московского комсомольца» о слежке сотрудников силовых структур за политиком Алексеем Навальным. Об этом Яшин написал в фейсбуке.

«Главный вопрос — какого черта вообще происходит? Почему сотрудники спецслужб осуществляют слежку за оппозиционным политиком? С какой стати легальная предвыборная деятельность в России контролируется силовыми структурами? Осознают ли руководители силовых структур, что они организовали политический сыск, который прямо запрещен Конституцией? И еще один вопрос: если вы так плотно контролировали Навального, то как же получилось, что он в итоге лежит в коме?» — перечислил свои вопросы к ФСБ Яшин.

Материал «Московского комсомольца» был опубликован 21 августа. В нем со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах говорилось, что за Навальным во время его поездки в Сибирь была установлена скрытая слежка, и описывалось, что делал политик перед предполагаемым отравлением.

В этом материале утверждается, что: в дороге из Новосибирска в Томск Навального «сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов» (из какого ведомства, не уточняется);

информация некоторых СМИ, что Навальный в ночь перед вылетом выпивал в селе Кафтанчиково, не подтвердилась: туда политик якобы ездил, чтобы искупаться в реке, и быстро вернулся в Томск;

в день вылета Навальный действительно выпил только два стакана чая в аэропорту;

СК проводит свою проверку версии с отравлением, склоняется к тому, что если оно и было, то в аэропорту или самолете;

правоохранители взяли разные смывы и пробы во всех местах, где останавливался Навальный, их результаты будут готовы в течение следующей недели.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, ему стало плохо в самолете из Томска в Москву. Семья и соратники политика заявили, что его могли отравить. Омский Минздрав заявил, что в организме Навального не обнаружили ядов. Главврач больницы, куда попал политик, назвал основным рабочим диагнозом нарушение углеводного обмена.

Утром 22 августа Навального доставили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». На этом настаивали семья и соратники политика. Омские медики около суток отказывались дать разрешение на транспортировку Навального, но в итоге согласились. Эвакуацию оплатил сын основателя «Вымпелкома» Борис Зимин и фонд семьи Зиминых.