50 тысяч человек выстроятся в живую цепь от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с протестующими

Около 50 тысяч человек в Литве собираются принять участие в акции солидарности с протестующими в Беларуси. Они выстроятся в живую цепь от Вильнюса до Мядининкай — контрольно-пропускного пункта на границе двух стран. Об этом рассказала Живиле Тишкявичюте, представительница телеканала Laisves TV, который организует акцию.

Акция получила название «Путь свободы». Ожидается, что люди встанут в живую цепь 23 августа в 19:00. На Кафедральной площади в центре Вильнюса поднимут в небо воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом.

Организаторы «Пути свободы» просят участников надевать белую одежду и брать с собой белые или красные цветы. В акции собираются принять участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

«Путь свободы» приурочен к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.

«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру — мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил Гитанас Науседа.