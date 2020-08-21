Главврач больницы в Омске: Навальный останется у нас до стабилизации состояния

Политик Алексей Навальный останется в больнице скорой медицинской помощи (БСМП-1) Омска до стойкой стабилизации его состояния. Об этом заявил главврач больницы Александр Мураховский.

По его словам, консилиум врачей с участием специалистов из Германии, куда родственники хотят перевезти Навального, пришел к выводу, что перелет будет рискованным для пациента.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — сказал главврач.

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что профессиональные реаниматологи из Германии, осмотрев Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и что оборудование их самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин.

Алексей Навальный попал в омскую БСМП-1 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный находится в коме.

Соратники политика полагают, что его могли отравить, в частности, подмешав что-то в чай в томском аэропорту. Главврач больницы в Омске назвал основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ. Личный врач Навального Анастасия Васильева заявила, что это не диагноз, а состояние, которое может возникнуть при множестве заболеваний.

Соратники и семья Навального хотят перевезти его в немецкую клинику. Для этого утром 21 августа в Омск прилетел самолет из Германии. Но российские врачи запретили транспортировку пациента. Жена политика Юлия Навальная считает, что они пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера.