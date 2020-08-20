На депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева завели дело о мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о в отношении депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева.

По данным следствия, с ноября 2019-го по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в аппарат Мосгордумы документы с «заведомо ложными сведениями» о том, как его помощник выполнял «задания особой важности и сложности», и просил премировать того на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей. В действительности депутат присваивал эти денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению, утверждает СК.

Материальный ущерб бюджету Москвы от действий Шереметьева оценивается в размере более двух миллионов рублей. Следователи решают вопрос о мере пресечения депутату.

За время работы в Мосгордуме Олег Шереметьев среди прочего стал одним из инициаторов иска в Верховный суд, оспаривающего указ президента о назначении голосования по поправкам к Конституции (иск был отклонен), а также выступал за отставку Алексея Шапошникова с поста главы гордумы и закрытие «московского дела».