Девять депутатов Мосгордумы предложили снять Алексея Шапошникова с поста спикера

предложили другим членам городского парламента выразить недоверие Алексею Шапошникову. Об этом говорится в проекте постановления о выражении недоверия, которое выложил в соцсетях депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

В документе к Шапошникову предъявлены три претензии. Его обвиняют в том, что он игнорирует мнение депутатов оппозиционных фракций; в том, что не принял меры, которые предотвратили бы распространение коронавируса в Мосгордуме; в том, что не указал в декларации 870 миллионов рублей дохода.

Отрешение Шапошникова: депутаты МГД инициируют выражение недоверия спикеру Михаил Тимонов. Депутат Московской городской думы

«Мы считаем, что возглавлять Московскую городскую думу должен человек, к которому нет вопросов с морально-этической точки зрения», — заявил Тимонов в видеообращении по поводу выражения недоверия Шапошникову.

В проекте постановления, которое подписал сам Тимонов и еще восемь депутатов, говорится, что, если в ходе тайного голосования недоверие спикеру выразят большинство депутатов Мосгордумы, он может досрочно лишиться своего поста.

1 апреля Мосгордума провела внеочередную сессию, на которой одобрила штрафы за нарушение режима самоизоляции и приняла уточнения в регламент, позволяющие проводить заседания дистанционно. Перед сессией Алексей Шапошников заверил депутатов, что «все находящиеся в зале здоровы». Но позднее у Михаила Тимонова выявили коронавирус.

В начале июня ФБК Алексея Навального сообщил, что Алексей Шапошников в 2018 году внес с личного счета в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей. При этом в декларации за этот период чиновник указал только 24,5 миллиона рублей дохода. Шапошников объяснил это тем, что сделка была завершена уже позже подачи декларации за 2018 год.