«Власти пора прекратить политические репрессии». Избранные депутаты Мосгордумы потребовали закрыть «московское дело»

Группа избранных депутатов Мосгордумы потребовали закрыть . Соответствующее заявление опубликовала в фейсбуке депутат Елена Шувалова.

Помимо этого авторы письма потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и отменить результаты электронного голосования, а также расследовать «сведения о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Депутат Олег Шереметьев заявил «МБХ медиа», что обращение подписали от КПРФ и призвал «Яблоко» и «Справедливую Россию» присоединиться к кампании.