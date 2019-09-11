«Власти пора прекратить политические репрессии». Избранные депутаты Мосгордумы потребовали закрыть «московское дело»
Группа избранных депутатов Мосгордумы потребовали закрыть «московское дело». Соответствующее заявление опубликовала в фейсбуке депутат Елена Шувалова.
Помимо этого авторы письма потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и отменить результаты электронного голосования, а также расследовать «сведения о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».
Депутат Олег Шереметьев заявил «МБХ медиа», что обращение подписали все избранные депутаты от КПРФ и призвал «Яблоко» и «Справедливую Россию» присоединиться к кампании.
[Мы требуем] освободить всех граждан, незаконно арестованных по этим [связанным с акциями протеста] делам. Мы будем бороться за их освобождение. Власти пора прекратить политические репрессии.