Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

В Верховный суд России поступили два иска, оспаривающие указ президента Владимира Путина о назначении на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.

Первый иск подал депутат Мосгордумы Евгений Ступин вместе со своим коллегой Олегом Шереметьевым, политологом Валерием Соловьем и юристом Сергеем Бочаровым.

«Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях — преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни», — написал Ступин в своем фейсбуке.

Второй иск подан от имени Рудяка Геннадия Ивановича, ответчиком по нему значится Владимир Путин, сообщает «Интерфакс». На прошлой неделе Верховный суд уже отказывал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым, напоминает агентство.

Обновлено. Верховный суд отказался принять заявление Геннадия Рудяка, пишет РИА Новости.