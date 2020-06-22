Верховный суд отказался рассматривать третий иск к Путину насчет голосования во время пандемии

Верховный суд России отказался принять иск, оспаривающий указ президента РФ Владимира Путина о назначении на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Внимание на это обратило издание «МБХ медиа».

Исковое заявление подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. Они назвали преступлением проведение голосования во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Верховный суд отказался принять два аналогичных иска, поданнных к Путину из-за назначения голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля, но жители России также смогут проголосовать предварительно с 25 по 30 июня.