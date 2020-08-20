Меркель и Макрон заявили о готовности обеспечить Навальному лечение

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что их страны готовы оказать лечение и помощь политику Алексею Навальному. Об этом они рассказали на совместной пресс-конференции.

«Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, касающуюся здоровья, убежища и защиты», — заявил Макрон.

Соратники Навального обратились за помощью к Кремлю для получения разрешения на его перевозку в клинику за границу — ранее посодействовать им в этом в случае такого запроса обещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Врачи больницы в Омске, где сейчас находится Навальный, не дают разрешение на его транспортировку, объясняя это тяжестью его состояния. Соратники политика считают, что это делается с целью сделать невозможным определение токсина, которым он был отравлен.