Отравление Алексея Навального. Что известно 12 часов спустя

Анатолий Калиниченко, заместитель главного врача больницы в Омске, где находится Алексей Навальный Максим Карлаев / EPA / Scanpix / LETA

Алексей Навальный, госпитализированный утром 20 августа, по-прежнему в коме. Врачи говорят о стабильно тяжелом состоянии. Его точный диагноз пока неизвестен. Официально пресс-служба омского Минздрава лишь сообщила, что «нет данных об инсульте и инфаркте, нет данных об инфекционных поражениях, в том числе и коронавирусной инфекции».

Как рассказала «Медузе» лечащий врач Навального, руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева, у Навального хорошие анализы крови, но ему не проводится детоксикационная терапия; при этом увеличена печень и повышен показатель по одному из печеночных ферментов. Baza без ссылок на источники пишет, что, согласно предварительным выводам, организм Навального подвергся токсическому воздействию, которое повлияло на работу нервной системы. Природа токсического вещества, отмечает издание, неизвестна; на фоне его воздействия у политика якобы развился отек мозга. В Минздраве Омской области заявили, что данные об отеке не подтверждают. Mash опубликовал заключение врача после МРТ, в котором говорится, что структурных изменений головного мозга у Навального не выявлено.

Диагноз Навальному до сих пор не поставлен. Об этом «Медузе» сообщил источник, знакомый с результатами обследования политика. По словам источника, перевозить Навального в другую клинику рискованно, поскольку транспортировка может привести к ухудшению его состояния.

Соратники Навального настаивают на его отправке на лечение за границу. По их словам, необходимые разрешения не дают врачи — они сообщают, что состояние политика «нетранспортабельное». Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти «готовы очень оперативно рассмотреть» обращения за помощью в транспортировке, если они поступят в Кремль или Минздрав России. Анастасия Васильева заявила, что «официально откликается на предложение» и просит помощи в предоставлении медицинских документов, необходимых для перевозки политика в Европу. Позже Васильева сообщила «Медузе», что с ней на связь вышел замминистра здравоохранения Олег Салагай и предложил помочь с транспортировкой Навального.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) уверены, что Навального не хотят отправлять за границу, пытаясь скрыть следы отравления. Руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что Анастасию Васильеву и Юлию Навальную не пускали к Алексею Навальному в рамках «спецоперации», которая направлена на «сокрытие следов преступлений». «Сделать так, чтобы токсин невозможно было определить. Чтобы никто не получил доступ к биоматериалам. Чтобы не было убедительных доказательств того, каким именно веществом и как именно его отравили», — написал Волков в фейсбуке. Аналогичное мнение выразила юрист Фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь.

Днем в омскую больницу, где находится Навальный, приехала из Москвы его жена Юлия. Ее долго не пускали к мужу в реанимацию. Как написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, сначала Юлии Навальной говорили, что «пациент не давал согласия на посещения» (хотя он в коме), а потом — что штамп в паспорте является недостаточным доказательством того, что они женаты, и требовали свидетельства о браке. В итоге после беседы с главным врачом Юлию Навальную все же пустили к мужу. Врач Анастасия Васильева смогла пройти в здание больницы, но в палату ее так и не пустили.

В штабе Навального опровергли слухи, что накануне он употреблял алкоголь. Такие данные — без ссылок на конкретные источники — распространили несколько телеграм-каналов. Mash, в частности, написал, что «по неподтвержденным данным, Навальный выпивал до двух часов ночи в деревне Кафтанчиково под Томском», и в его крови уже в больнице обнаружили 0,2 промилле алкоголя (в действительности это очень мало). Кира Ярмыш обвинила телеграм-каналы в том, что они «отрабатывают новый темник».

«Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток [от похмелья] сегодня», — написала Ярмыш в твиттере. Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева подтвердила, что Навальный накануне был в Кафтанчиково, но подчеркнула, что спиртного он не пил. Baza писала, что в крови Навального алкоголь не обнаружен. «Следы алкоголя есть в моче. Впрочем, их количество ничтожно мало и не является определяющим», — сообщало издание.

Соратники Навального написали заявление о преступлении в СК. Как сообщил юрист ФБК Вячеслав Гимади, от Следственного комитета требуют завести уголовное дело по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 УК РФ) и покушения на убийство (статьи 30, 105 УК РФ). В больнице, куда госпитализировали Навального, находится много представителей разных силовых структур. Как сообщила Кира Ярмыш, они попытались отобрать у Юлии Навальной личные вещи ее мужа, но та отказалась их отдать, заявив, что сделает это только в случае официального задержания.

Григорий Левченко