Адвокат: Михаил Ефремов не сидел за рулем джипа во время ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил в суде, что, по словам очевидцев, актер не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из Пресненского суда Москвы.

В ходе заседания по делу о ДТП адвокат зачитал с листа показания свидетеля Александра Кобеца, который утверждает, что во время аварии первым подбежал к машине Ефремова. По словам свидетеля, за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами. Он отметил, что в ответ на предложение помощи услышал нецензурную брань. Всего в автомобиле, по его словам, находились двое человек.

Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep. В ходе допроса Кобец сообщил, что до ДТП он вместе с товарищем выпил полтора литра пива.

Кобец сообщил, что за рулем автомобиля сидел мужчина с темными волосами в возрасте 35 лет, на котором в момент происшествия была темная жилетка. «Кажется, я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то», — сказал свидетель.

Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Суд над ним начался 30 июля. В суде актер не признал свою вину, заявив, что не помнит обстоятельств аварии.

Старший сын погибшего водителя Сергея Захарова подал к Ефремову иск о возмещении морального вреда на 7,5 миллиона рублей. Жена, младший сын и брат погибшего водителя подали иск на 1 рубль.